”الانتقالي الجنوبي“ يصدر بيانًا جديدًا بشأن أحداث عدن

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بيانًا، مساء الأربعاء، بخصوص أعمال العنف التي وقعت في وقت سابق اليوم قرب قصر معاشيق الرئاسي، عقب تشييع جنازة القيادي الجنوبي العميد منير اليافعي.

وقال المجلس: إن ”حكومات الشرعية“ المتعاقبة زادت من حدة مؤامراتھا على شعبنا الجنوبي وفي مقدمتھا تسلیمھا لجبھات القتال على الحدود الجنوبیة مع الشمال للحوثیین، وإفساح المجال للحوثي للعودة إلى الجنوب. كما قامت في ھذا الیوم بالاعتداء بالرصاص الحي على أبناء شعبنا العزل المشاركین في تشییع الشھداء الذین سقطوا في جریمة معسكر الجلاء، وفي مقدمتھم الشھید القائد العمید منیر محمود أبو الیمامة“.

وتابع أنه ”أمام ھذه التطورات فقد أقرت ھیئة رئاسة المجلس أولًا: الدعوة للنفیر العام لشعبنا الجنوبي ومقاومته وتوجه الجمیع إلى معاشیق لإسقاط حكومة الإرھاب والفساد الموالیة لحزب الإصلاح الإرھابي، ووضع حد لما تقوم به من عبث تجاه شعبنا مع تأكید المحافظة على شرعیة الرئیس ھادي، وتخلیصھا من ھیمنة حزب الإصلاح الإرھابي“.

وأضاف: ”ثانیًا: تأكید المجلس على استمراریة الشراكة في الحرب مع دول التحالف العربي بقیادة المملكة العربیة السعودیة ودولة الإمارات العربیة المتحدة لمحاربة ووقف التمدد الحوثي الفارسي في المنطقة، وكذا استمرار الشراكة مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرھاب“.

وزاد: ”ثالثًا: یدعو المجلس قادة وضباط وأفراد الوحدات العسكریة والأمنیة الجنوبیة للوقوف مع حق شعب الجنوب وقضیته العادلة، وعدم الانجرار في مواجھة ھذا الحق تحت أي ظرف“.

كما دعا المجلس الانتقالي محافظي ومديري الأمن والإدارات الحكومیة والخدمیة في كل محافظات الجنوب للاستمراریة في أداء مھامھم الإداریة والخدمیة وبصورة فاعلة كلًا في نطاق اختصاصه المكاني، ومواجھة الفساد بكل أشكاله، ویؤكد المجلس بالمقابل أن كل من یتقاعس عن ذلك سیكون مسؤولًا أمام الشعب.

ولفت البيان إلى أن ”المجلس يؤكد على حمایة أرواح وممتلكات وكافة حقوق أشقائنا من أبناء الشمال المتواجدین في الجنوب، وبما لا یخل بأمن واستقرار الجنوب“.

ويأتي بيان المجلس تزامنًا مع تصريحات وزير الداخلية في حكومة الشرعية أحمد الميسري، التي أكد فيها أن الدولة ستتصدى لأي أعمال خارجة عن القانون في العاصمة اليمنية المؤقتة، قائلًا في بيان رسمي بثته قناة العربية، الأربعاء: إن التحالف العربي والحكومة يرفضان ما يحدث في عدن.