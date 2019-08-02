التحالف العربي ينفي مزاعم سيطرة ميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية سعودية

التحالف العربي ينفي مزاعم سيطرة ميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية سعودية

المصدر: فريق التحرير

نفى مصدر في تحالف دعم الشرعية في اليمن ادعاءات ميليشيا الحوثي عبر وسائلها الإعلامية سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان، خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ عن المصدر تأكيده أن ”ميليشيات الحوثي تتكبد كل يوم هزائم في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل“.

وأشار المصدر إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة، معتبرًا أن ما ”تدعيه الميليشيا هي قصص خيالية“ على غرار ”الانتصارات الحوثية الوهمية، التي كان آخرها ادعاءهم استهداف موقع عسكري في الدمام“.

وأضاف أنّ ”الميليشيا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام؛ لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها“.

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