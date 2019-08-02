التحالف العربي ينفي مزاعم سيطرة ميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية سعودية

نفى مصدر في تحالف دعم الشرعية في اليمن ادعاءات ميليشيا الحوثي عبر وسائلها الإعلامية سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان، خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ عن المصدر تأكيده أن ”ميليشيات الحوثي تتكبد كل يوم هزائم في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل“.

#عاجل_واس نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية في اليمن، ادعاءات المليشيا الحوثية عبر وسائلها الإعلامية سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في #نجران و #جيزان خلال الأيام الماضية. #واس — واس (@spagov) August 2, 2019

وأشار المصدر إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة، معتبرًا أن ما ”تدعيه الميليشيا هي قصص خيالية“ على غرار ”الانتصارات الحوثية الوهمية، التي كان آخرها ادعاءهم استهداف موقع عسكري في الدمام“.

وأضاف أنّ ”الميليشيا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام؛ لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها“.