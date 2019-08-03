ألوية العمالقة تدعو الأمن إلى حماية أبناء الشمال في عدن

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استنكرت قيادة قوات ألوية العمالقة اليمنية الأحد ”أعمال الأعتداء والترحيل للمواطنين الشماليين من العاصمة عدن والتي يقوم بها أشخاص بشكل فردي وطريقه غير مسؤولة“ . ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن قيادة الألوية دعوتها ”قوات الأمن في عدن إلى حماية المواطنين الشماليين والحفاظ على ممتلكاتهم وعدم السماح بالاعتداء عليهم وترحيلهم من قبل أشخاص وبطريقة غير…