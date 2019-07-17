ألوية العمالقة: الحوثيون يعززون قواتهم بالحديدة تمهيدًا لخرق الاتفاق

توقع المسؤول الإعلامي في ألوية العمالقة باليمن، أصيل السقلدي، تنصل المليشيات الحوثية من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الخامس للجنة إعادة الانتشار التي عقدت وسط البحر الأحمر برئاسة كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد .

وقال في تصريح لـ“إرم نيوز“ : ”نتوقع تنصل المليشيات من التنفيذ كما سبق وأن تنصلت عن تنفيذ الاتفاقيات السابقة، مليشيات الحوثي تريد تضييع الوقت وتعزيز قواتها وزرع الألغام والعبوات الناسفة في كل شبر من أراضي تهامة التي تسيطر عليها“.

وأضاف أن : ”الدليل على أن مليشيات الحوثي لا تنوي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه هو تعزيزاتها العسكرية التي تدفع بها من محافظتي إب وذمار نحو مدينة حيس والتحيتا وقصفها للمدنيين في حيس بشكل هستيري“.

وأوضح أن الهدنة قدمت خدمة للحوثيين تمثلت بتمكنهم من تعزيز مواقعهم بالأسلحة الثقيلة والعتاد بعد توقف غارات مقاتلات التحالف العربي.