اليمن.. متشددو ”القاعدة“ يشنون هجومًا ضد قوات الحزام الأمني في أبين

ذكرت مصادر محلية في محافظة أبين، المتاخمة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إن قوات ”الحزام الأمني“ في مديرية المحفد، شرقي المحافظة، تعرضت فجر الجمعة لهجوم من قبل عناصر متشددة، يرجح انتماؤها لتنظيم القاعدة.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“، إن ”عناصر القاعدة، شنت هجومًا بمختلف الأسلحة، على أحد المواقع العسكرية التابعة لقوات الحزام الأمني، بمديرية المحفد، لتندلع معارك عنيفة بين الطرفين“.

وتضاربت الأنباء الواردة بخصوص الموقع الذي استهدفته العناصر المتشددة، ففي الوقت الذي قالت مصادر إن الهجوم استهدف مقر قيادة القوات الحزام الأمني بالمحفد، ذكرت مصادر أخرى أن ”أحد المواقع العسكرية التابعة للحزام الأمني، قرب وادي الخيالة، سيطرت عليه العناصر المتشددة بعد معارك عنيفة بين الطرفين، دفعت قوات الحزام الأمني إلى الانسحاب منه“.

وأضافت المصادر أن ”معارك عنيفة تدور حاليًا بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، بمشاركة طيران الأباتشي التابع لقوات التحالف العربي المشترك، في محاولة لاستعادة الموقع، وملاحقة العناصر المهاجمة“.

وحتى اللحظة، لم تكشف المعلومات الواردة من المحفد، عن أعداد القتلى والجرحى في المعارك المستمرة بين الطرفين.

وكانت قوات الحزام الأمني، تمكنت في آذار/ مارس من العام الماضي، من تحرير مديرية المحفد من عناصر القاعدة التي ظلت مسيطرة عليها لأشهر، قبل أن تنسحب معظم عناصرها إلى مناطق أخرى والمواقع الجبلية الوعرة في أطراف المديرية.