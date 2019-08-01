اليمن.. المجلس الانتقالي يشكل لجنة للتحقيق في حادثة تفجير معسكر الجلاء

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حادثة التفجير التي استهدفت معسكر الجلاء التدريبي صباح الخميس غرب عدن وراح ضحيتها العشرات بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير اليافعي.

وقال نائب رئيس المجلس هاني بن بريك في تغريدة على صفحته في تويتر: ”تم صباح اليوم بقرار هيئة رئاسة المجلس تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة معسكر الجلاء وتحديد كل التفاصيل والجهات والشخصيات التي تقف خلف الحادث وكيفية حدوثه“.

وأضاف أن اللجنة تتشكل من: ”مستشار رئيس المجلس لشؤون الأمن والدفاع، ومندوب من سلاح المهندسين، ومندوب من الاستخبارات العسكرية، وأركان اللواء أول دعم وإسناد“.

وجاءت تغريدة بن بريك في الوقت الذي شكك الكثير من الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، بأن الاستهداف كان بصاروخ حوثي، لاسيما أن معسكر الجلاء الذي يقع في منطقة صلاح الدين على ضواحي عدن، محصن، فضلاً عن عدم سماع أي صوت للصاروخ قبل أو أثناء الانفجار.

وقال عضو هيئة رئاسة المجلس ورئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد سعيد بن بريك، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”ما قبل هجومي عدن لن يكون كما بعدهما“، مؤكدًا أن ”جميع الخيارات مفتوحة“.

وأضاف بن بريك أن ”المجلس الانتقالي والقوات الجنوبية عازمان على مواصلة المشوار لاستكمال تطهير الجنوب من فلول الحوثيين ومكافحة الإرهاب“.

واستفاقت عدن، الخميس، على وقع هجومين منفصلين ومتزامنين، خلّفا عشرات القتلى، حيث استهدف الهجوم الأول، قسم شرطة منطقة ”عمر المختار“، في مديرية الشيخ عثمان، شمال عدن، بسيارة مفخخة، واستهدف الثاني معسكر الجلاء، التابع لقوات الدعم والإسناد“ وأعلنت ميليشيات الحوثيين مسؤوليتها عن الأخير.