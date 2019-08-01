القوات المشتركة تتوعد بردٍ قاسٍ على هجومي عدن

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة بالساحل الغربي لليمن وضاح الدبيش، أن قواته سترد بقوة على الهجومين اللذين استهدفا مركزًا للشرطة ومعسكرًا تدريبيًا في عدن، صباح اليوم، من قبل ميليشيات الحوثيين وعناصر إرهابية.

وقال الدبيش في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”القوات المشتركة تواجه هذه الميليشيات الإرهابية وجهًا لوجه في الجبهات ولا نواجههم بالغدر والطعن من الخلف كما يفعلون هم“، معتبرًا أن الحوثيين وعناصر القاعدة وجهان لعملة واحدة.

وأوضح الدبيش أن ”البطل منير اليافعي أفنى عمره لاستئصال ميليشيات الحوثي وعناصر القاعدة من عدن وأبين ولحج وغيرها من المحافظات الجنوبية، مؤكدًا أن رد القوات المشتركة سيكون شديدًا جدًا وقاسيًا ومباغتًا، وسيسمع الجميع في الأيام القادمة أخبارًا سارة“.

ولفت إلى أن استهداف شرطة مدينة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء التدريبي بمديرية المبريقة في آنٍ واحد، يدل على أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الحوثيين وعناصر القاعدة وداعش، لافتًا إلى أنّ ”هذا الاستهداف سيزيدنا عزمًا وإصرارًا على مواصلة حملاتنا وحربنا ضد هذه الميليشيات الإرهابية“.