شاهد اللحظات الأولى لاستهداف الحوثيين لمعسكر ”الجلاء“ في عدن

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى للتفجير الذي استهدف معسكر ”الجلاء“ التابع لقوات الحزام الأمني بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

مشاهد تفصيلية للهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في عدن جنوب اليمن.. وسقوط أكثر من 30 قتيلا ومصابا#إرم_نيوز pic.twitter.com/RX0LweNKrG — إرم نيوز (@EremNews) August 1, 2019

ويظهر في الفيديو المتداول حالة من الهرج والمرج عقب الاستهداف الذي تبناه الحوثي عبر إعلامه، حيث يلاحظ في المقطع عمليات نقل الضحايا وإجلاء المصابين للمراكز الطبية.

وقتل في الانفجار العميد منير اليافعي الملقب بـ ”أبواليمامة“ قائد اللواء الأول دعم ومساندة في قوات ”الحزام الأمني“ بعدن، إلى جانب نحو 32 عنصراً أمنياً، في حصيلة أولية، فيما بلغ عدد المصابين قرابة نحو 20 مصاباً بينهم حالات خطرة، وفقاً للمصادر الطبية.

وأوردت قناة ”المسيرة“ عبر ”توتير“ تبني الحوثيين للهجوم، قائلة: ”نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية مشتركة على معسكر الجلاء“.

وذكرت أنه ”تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف – 2K وصاروخ بالستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن“.