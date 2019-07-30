الإرياني: الحوثيون قصفوا بصواريخ الكاتيوشا السوق الشعبي بصعدة

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قال وزير في الحكومة اليمنية، إن مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، قصفت بصواريخ الكاتيوشا سوقا شعبيا في مديرية قطابر بمحافظة صعدة، ، الإثنين، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني في سلسلة تغريدات له على حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“، مساء الإثنين، إن ”الحوثيين قصفوا بصواريخ الكاتيوشا سوق منطقة آل…