الحكومة اليمنية تحذر من كارثة بيئية في البحر الأحمر وخليج عدن

حذّرت الحكومة اليمنية، السبت، من كارثة بيئية في البحر الأحمر وخليج عدن، جراء تسرب النفط من خزان في الحديدة، غربي البلاد.

جاء ذلك في فيديو معلوماتي، نشرته رئاسة الوزراء عبر ”تويتر“؛ أكدت فيه أن الحياة البحرية والدول المشاطئة معرضة لخطر كبير في حال وقوع الكارثة.

وأشارت الحكومة أنها خاطبت الأمم المتحدة مرارًا لممارسة الضغط على مليشيات الحوثي للسماح بإجراء فحص فني وأعمال صيانة لخزان ”صافر“ العائم، بميناء ”رأس عيسى“.

ولفت الفيديو إلى أن الخزان ”صافر“ عبارة عن ناقلة نفط ضخمة يبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم أكثر من مليون برميل نفط خام، ولم تخضع للصيانة منذ أكثر من 4 سنوات، رغم انتهاء عمرها الافتراضي.

كما أكد أن التسرب النفطي بدأ بالفعل جراء تآكل الخزان، ما يُنذر بكارثة تفوق 4 مرات حادثة التسرب النفطي في ”أكسون فالديز“ بالولايات المتحدة عام 1989، التي تعد أكبر الكوارث البيئية في التاريخ.

وقالت الحكومة اليمنية إن الأمم المتحدة أرسلت في مايو/ أيار الماضي فريقًا فنيًا لمعاينة الخزان، لكن الحوثيين عرقلوا وصوله.