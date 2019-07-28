اليمن.. تصاعد التحذيرات من كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية ومصر والسودان

تصاعدت التحذيرات من كارثة بيئية محتملة جراء تسرب نفطي من خزان عائم في البحر الأحمر، تمنع مليشيات الحوثي التي تسيطر عليه قبالة ساحل الحديدة، أي فرق مختصة لمعاينته ومحاولة إصلاحه.

إذ حذرت الحكومة اليمنية من حدوث كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر نتيجة منع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، فريقًا فنيًا تابعًا للأمم المتحدة من صيانة ناقلة النفط ”صافر“، التي تعمل كخزان عائم قرب سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر ”تويتر“، إن الناقلة ”متهالكة“ و“انفجارها أو تسرب حمولتها سيخلف واحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ“.

ولفت إلى أن تأثيرات الكارثة البيئية ”ستشمل الأحياء البحرية في البحر الأحمر وحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وقناة السويس وهما من أهم الممرات المائية في العالم“.

ووجه الوزير نداءً إلى العالم لوقف استمرار تعنت جماعة الحوثي ومنعها فريق الأمم المتحدة المعني بصيانة الناقلة.

وكشف الارياني إن الحوثيين يشترطون الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائدات الناقلة المقدرة بـ80 مليون دولار، محذرًا من كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر.