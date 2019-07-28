شاهد.. كيف حوّلت ميليشيات الحوثي أحد مصانع إنتاج الألبان في الحديدة (فيديو)

نشر معمر الإرياني، وزير الإعلام في اليمن اليوم الأحد، مقطعًا مصورًا، يُظهر حجم الأضرار التي لحقت بأحد المصانع التجارية المُنتجة للألبان في مدينة الحديدة شمال غرب البلاد، جراء استهدافه مؤخرًا من قبل ميليشيات الحوثي، بعدة قذائف هاون.

وعلّق الإرياني، على الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع ”تويتر“ قائلًا: ”مشاهد تكشف حجم الأضرار التي لحقت بخطوط الإنتاج في مصنع الألبان الواقع في مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري في مدينة الحديدة، جراء قصف مدفعي نفذته الميليشيات الحوثية بعدد من قذائف الهاون، وأسفر عن استشهاد أحد العمال وإصابة عدد آخر، بالإضافة إلى تدمير أجزاء كاملة في المصنع“.

١-مشاهد تكشف حجم الاضرار التي لحقت بخطوط الانتاج في مصنع الألبان الواقع في مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري بمدينة الحديدة جراء قصف مدفعي نفذته #المليشيا_الحوثية بعدد من قذائف الهاون، واسفر عن إستشهاد احد العمال وإصابة عدد آخر بالإضافة إلى تدمير أجزاء كاملة في المصنع pic.twitter.com/JwVqM9uwC2 — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 28, 2019

وبين الوزير في تغريدة أخرى، بأن تلك ”الجرائم والانتهاكات اليومية والاعتداءات على المصانع والمصالح العامة والخاصة والخروق المتواصلة لوقف إطلاق النار كأحد مخرجات إتفاق السويد، تتم تحت سمع وبصر فريق الرقابة الدولية، المتواجد على بعد كيلومترات من المجمع الصناعي، وغيره من المواقع المستهدفة“.

ودعا وزير الإعلام اليمني، الجهات الدولية المعنية إلى اتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقد طالب ”المبعوث الخاص لليمن وفريق الرقابة الأممية، بموقف واضح من هذه الانتهاكات المتواصلة، لوقف إطلاق النار، والتي يذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء، وتساهم في تدمير البنية التحتية للمدينة، وتؤكد استمرار تلاعب الميليشيات وتنصلها عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق“.