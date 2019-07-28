مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بمواجهات مسلحة في عدن

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون بجروح، بينهم امرأة، مساء أمس السبت، في مواجهات مسلحة على خلفية نزاع على أرضية، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال مصدر أمني إن مجموعة مسلحة هاجمت منزلًا سكنيًا يقع في إحدى الأرضيات المسوّرة المتنازع عليها، بمنطقة ”جعولة“ في مديرية ”دار سعد“، شمالي عدن، ما أشعل اشتباكات مسلحة بين المجموعة وقاطني المنزل، خلفت قتيلًا و3 جرحى بينهم امرأة.

وقال المصدر الأمني إن إدارة شرطة عدن حركت إحدى قواتها لملاحقة المهاجمين، وهو ما تسبب في اندلاع مواجهة أخرى بعد محاصرة المسلحين، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، قبل أن تنتهي بالقبض على خمسة من المسلحين، وفرار أحدهم.

وأكد المصدر أن السلطات الأمنية تحفظت على المسلحين للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت مدينة عدن، خلال اليومين الماضيين، ثلاث جرائم قتل في أنحاء متفرقة من المدينة، إذ تمكن مسلح على متن دراجة نارية، مساء الجمعة الماضية، من إطلاق النار على شخصين كانا معًا بمديرية دار سعد، قبل أن يتمكن القاتل من الفرار، في حين قتل أحد جنود قوات ”الحزام الأمني“، على يد مسلحين مجهولين في مديرية الشيخ عثمان.