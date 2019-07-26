اليمن.. اغتيال شخصين في جريمتين منفصلتين بعدن

أطلق مسلحون مجهولون، مساء الجمعة، النار باتجاه شخصين كانا يستقلان سيارة من نوع (باص)، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية: إن ”شخصًا لقي مصرعه إزاء تعرضه لطلقات نارية، أطلقها عليه مسلحون مجهولون بمدينة دار سعد، ولاذوا بعدها بالفرار“.

وأضافت المصادر: ”فيما تعرض زميله الذي كان يرافقه على متن ذات الحافلة لجروح بالغة“.

وحتى اللحظة لم تتضح معالم الجريمة، ولم يصدر عن الجهات الرسمية أي شيء بخصوص الواقعة.

وكانت مدينة عدن قد شهدت، ظهر اليوم، وتحديدًا عقب صلاة الجمعة، جريمة اغتيال مماثلة طالت شابًا أثناء خروجه من المسجد، بمنطقة السيلة في مديرية الشيخ عثمان.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن المجني عليه يعمل في السلك الأمني التابع لإدارة أمن عدن، وعلى وجه الخصوص ضمن طاقم أفراد الأمن المُكلف بحراسة سجن المنصورة المركزي.

وعادت جرائم الاغتيال إلى الظهور مجددًا في المشهد العدني، عقب عدة أشهر من الاستقرار الأمني، واختفاء جلّي لهذه الظاهرة.