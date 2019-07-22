التحالف العربي يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تهديد الملاحة الدولية

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، إن تهديد الملاحة مسؤولية المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، تناول فيه آخر تطورات العمليات العسكرية باليمن، ونقلته قناة الإخبارية السعودية.

وأضاف المالكي: ”قوات التحالف تلاحق الحوثيين الذين يهددون الملاحة البحرية“، لافتًا إلى تعامل قواته مع ”قارب حوثي مفخخ كان يستهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر“.

وأوضح أن ”جماعة الحوثي المدعومة من إيران تنتهك القانون الدولي الإنساني باستهداف المدنيين (..) وتواصل تعطيل العمل الإغاثي والحركة التجارية في الموانئ“.

وأضاف بأنها استهدفت المدنيين في المملكة بـ 226 صاروخًا باليستيًا. مؤكدًا أن ”التحالف مستمر في تحييد القدرات النوعية للحوثيين“.