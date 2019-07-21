قرقاش يعلق على أنباء انسحاب القوات الإماراتية من اليمن

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، د. أنور قرقاش، اليوم الأحد، ضمنًا على التقارير التي تقول إن القوات الإماراتية انسحبت من اليمن، وتركت السعودية وحدها في هذه الحرب المستمرة منذ سنوات.

وقال قرقاش في تغريدة بتويتر: ”التحالف العربي في اليمن -وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات- صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب، التحالف يستعد للمرحلة المقبلة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الإستراتيجية.“

التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب، التحالف يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 21, 2019

وفي إشارة إلى طول أمد الحرب، كتب الوزير الإماراتي في تغريدة أخرى: ”الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك، وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الإستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الإستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته.“