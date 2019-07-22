الحوثيون يدهمون منازل تجار وينهبون أموالهم في صنعاء

تعرضت منازل تجار في العاصمة اليمنية صنعاء، إلى مداهمات وأعمال نهب من قبل مليشيات حوثية، بعد منتصف ليل الاثنين.

وقالت مصادر حقوقية وتجارية لـ“إرم نيوز“، إن ”عشرات المسلحين الحوثيين دهموا منازل تجار في أحياء مذبح والحصبة وحدة بصنعاء، ونهبوا من منازلهم مبالغ مالية طائلة تتجاوز 100 مليون ريال من الفئات النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية“.

وأضافت المصادر أن ”مسلحي الحوثي أطلقوا النار على ساق نجل أحد التجار لرفضه فتح خزانة والده، قبل أن يفتحوها بالقوة ويخطفوا الشاب المصاب إلى جهة مجهولة“.

وتشن المليشيات سلسلة حملات لمصادرة ونهب العملات اليمنية التي طبعتها الحكومة الشرعية، بحجة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، ليتم تقاسمها بين عدد من القيادات الحوثية في وقت لاحق، بحسب مصادر محلية.