التحالف العربي يدمر 5 مواقع دفاع جوي ومخزنًا للصواريخ البالستية في صنعاء

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نقل التلفزيون السعودي عن التحالف بقيادة السعودية قوله إنه بدأ عملية نوعية ضد أهداف عسكرية في محافظة صنعاء باليمن. وأضاف أن الأهداف شملت مواقع للدفاع الجوي ومستودعات للصواريخ الباليستية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ على لسان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ”تحالف دعم الشرعية في اليمن“ العقيد تركي المالكي أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت…