قرقاش: الإمارات والسعودية أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في اليمن

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هما أكبر المانحين الإنسانيين في اليمن، وسوف يفيان دائمًا بالتزاماتهما.

The UAE and Kingdom of Saudi Arabia are the largest humanitarian donors in Yemen and will always fulfill their commitments. Last year, their joint pledge of $930 million was paid to the UN in one single disbursement, the largest in UN history. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 19, 2019

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ”في العام الماضي، دُفع تعهدهم المشترك بمبلغ 930 مليون دولار إلى الأمم المتحدة دفعة واحدة، وهي الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة“.‎

وتابع الوزير الإماراتي في تغريدة ثانية، ”تعمل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حاليًا مع الأمم المتحدة على وضع طرائق للالتزام لعام 2019 بضمان أقصى قدر من الفوائد للشعب اليمني“. مشددًا على أن ”إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن منذ أبريل 2015 يتجاوز 5.5 مليار دولار“.‎