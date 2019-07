قرقاش: الإمارات والسعودية أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في اليمن

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هما أكبر المانحين الإنسانيين في اليمن، وسوف يفيان دائمًا بالتزاماتهما.

The UAE and Kingdom of Saudi Arabia are the largest humanitarian donors in Yemen and will always fulfill their commitments. Last year, their joint pledge of $930 million was paid to the UN in one single disbursement, the largest in UN history.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 19, 2019