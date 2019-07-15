مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية لدعم اتفاق الحُديدة اليمنية 6 أشهر

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الإثنين مشروع قرار بريطاني لتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة في اليمن، لمدة ستة أشهر، تنتهي منتصف يناير/كانون الثاني 2020.

واحتفظ القرار بالمهام الرئيسية الأربع للبعثة الأممية، وهي: قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار (تتكون من ممثلين للحكومة اليمنية والحوثيين ويرأسها الجنرال مايكل لوسيغارد)، للإشراف على وقف إطلاق النار، كما تشرف على إعادة الانتشار المتبادل لقوات الطرفين، ومراقبة امتثالهما لوقف إطلاق النار.

وكذلك العمل مع الطرفين لضمان أمن المدينة والموانئ من جانب قوات الأمن المحلية، وتسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحُديدة.

وتوصلت الحكومة والحوثيون، برعاية الأمم المتحدة، إلى هذا الاتفاق في ستوكهولم، يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو يتضمن أيضًا آلية لتبادل الأسرى، وبيان تفاهم بشأن مدينة تعز.

ويواجه تطبيق الاتفاق عراقيل عديدة؛ بسبب تباين بين الفرقاء في تفسير عدد من بنوده؛ ما يطيل أمد الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وأُنشئت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحُديدة في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452.