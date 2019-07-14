مسؤول إماراتي ينفي انسحاب القوات الإماراتية من اليمن

مسؤول إماراتي ينفي انسحاب القوات الإماراتية من اليمن

المصدر: فريق التحرير

نفى محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد، أنباء انسحاب القوات الإماراتية من اليمن.

وغرد الريسي: ”محاولات نشر شائعات وأكاذيب عن انسحاب الإمارات من اليمن لن تفلح، فالإمارات تقف جانب اليمن في تحالف الخير مع الشقيقة الكبرى السعودية“

وأضاف: ”أهداف التحالف العربي هي عودة الشرعية وانتصار إرادة الشعب اليمني وتطهير اليمن من أجندة ميلشيات الحوثي، التحالف مستمر في تحقيق أهدافه“.

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