مسؤول إماراتي ينفي انسحاب القوات الإماراتية من اليمن

نفى محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد، أنباء انسحاب القوات الإماراتية من اليمن.
وغرد الريسي: ”محاولات نشر شائعات وأكاذيب عن انسحاب الإمارات من اليمن لن تفلح، فالإمارات تقف جانب اليمن في تحالف الخير مع الشقيقة الكبرى السعودية“
وأضاف: ”أهداف التحالف العربي هي عودة الشرعية وانتصار إرادة الشعب اليمني وتطهير اليمن من أجندة ميلشيات الحوثي، التحالف مستمر في تحقيق أهدافه“.
محاولات نشر شائعات وأكاذيب عن انسحاب #الامارات من #اليمن لن تفلح فالإمارات تقف بجانب #اليمن في تحالف الخير مع الشقيقة الكبرى #السعودية ، أهداف #التحالف_العربي هي عودة الشرعية وانتصار ارادة الشعب #اليمني وتطهير اليمن من اجندة ميلشيات #الحوثي ، #التحالف مستمر في تحقيق أهدافه.
— محمد جلال الريسي (@mreyaysa) July 14, 2019