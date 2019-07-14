على متن سفينة أممية.. وفد حكومي يمني يستأنف مفاوضات اتفاق ستوكهولم

أفاد مصدر عسكري يمني، بأن ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، وصلوا فجر الأحد، إلى سفينة أممية في البحر الأحمر، قبالة مدينة الحديدة، غربي البلاد، لاستئناف مفاوضات تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وقال المصدر إن ”رئيس اللجنة، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، لجأ إلى السفينة بعد رفض ميليشيات الحوثي استئناف المفاوضات في الحديدة، الخاضعة لسيطرتهم“.

وأضاف أن الوفد الحكومي وصل إلى السفينة عبر قوارب انطلقت من مناطق سيطرة القوات الحكومية، وأنه من المتوقع وصول ممثلي الحوثيين خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن السفينة ستنطلق باتجاه المياه الدولية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الفريق الحكومي في لجنة الانتشار اللواء صغير عزيز، إن سبب نقل اجتماعات اللجنة المشتركة إلى المياه الدولية في الحديدة، يعود ”لتعنت الحوثيين، وتقييدهم لحركة رئيس اللجنة مايكل لوليسغارد“.

واتهم عزيز، في تغريدة له على موقع تويتر، الحوثيين بإغلاق المعابر كافة داخل مدينة الحديدة، بشكل مخالف للفقرة العاشرة من اتفاق ستوكهولم.

وتستأنف المفاوضات بين الأطراف في اللجنة بعد نحو شهرين من وقف أعمالها، عقب فشل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار القوات من موانئ الحديدة، على خلفية رفض الحكومة إعلان الحوثيين التنفيذ من طرف واحد، مشترطةً تشكيل لجان رقابة مشتركة من الطرفين.