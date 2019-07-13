الحوثيون يشنون قصفًا مكثفًا على الأحياء السكنية المحررة في مدينة الحديدة

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شنت مليشيات الحوثي مساء السبت، قصفا مكثفا استهدف الأحياء السكنية المحررة في مدينة الحديدة. ويأتي هذا القصف، عشية الاجتماع المقرر للجنة تنسيق إعادة الانتشار. وقالت ألوية العمالقة في بيان أصدرته بهذا الشأن، إن مليشيات الحوثي واصلت تصعيدها العسكري عشية الاجتماع المقرر للجنة تنسيق إعادة الانتشار، وشنت قصفا مكثفا على الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة.…