مصادر: الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية ضخمة نحو الحديدة

أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة جبهة الساحل الغربي لليمن، اليوم الخميس، بأن ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة نحو مدينة الحديدة.

ونقل المركز عبر موقعه الإلكتروني، عن مصادر لم يحددها، قولها إن التعزيزات التي وصلت قبل قليل، تتضمن آليات عسكرية وعربات ومدرعات.

وأوضحت المصادر أن المئات من المسلحين الحوثيين انتشروا في شوارع المدينة مرتدين لباس الأمن المركزي وقاموا بنصب نقاط تفتيش في شوارع المدينة.

عاجل : وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لمليشيات الحوثي إلى مدينة الحديدة https://t.co/fJ2QQmHVAn pic.twitter.com/OpyWMJ81sb — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة جبهةالساحل الغربي (@sahel_almakha) July 10, 2019

وكان الجيش الوطني اليمني قد أعلن عبر موقعه الإلكتروني ”سبتمبر نت“، الأربعاء، أن قواته صدت هجوماً لمليشيا الحوثي جنوبي محافظة الحديدة.

وبحسب ما صرح به الجيش، فقد حاولت مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، التقدم باتجاه مواقع في أطراف مديرية ”حيس“، إلا أن القوا رصدت المحاولة وأفشلتها.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر الحوثية المتسللة، فيما لاذ البقية بالفرار، وفقاً لبيان الجيش.

في ذات الإطار، أفادت مصادر عسكرية ميدانية بأن ميليشيا الحوثي استهدفت مطاحن البحر الأحمر، الأربعاء، بأربع قذائف هاون سقطت على بعد أمتار من صوامع الغلال التي استكملت إدارة الشركة تنقية كميات القمح المخزنة فيها والتابعة لبرنامج الغذاء العالمي.

وقالت مصادر محلية في مدينة الحديدة إن المليشيات الحوثية كثفت خلال الأيام القليلة الماضية من نشر منصات إطلاق صواريخ ”كاتيوشا“ على أسطح منازل المواطنين والمحلات التجارية في الحي التجاري وسط المدينة، الأمر الذي أجبر أصحابها على المغادرة، بالتوازي مع تحويل الميليشيات الحوثية للعديد من المنازل إلى مخازن للأسلحة.