بينهم أساتذة جامعات وناشطون.. محكمة حوثية تقضي بإعدام 30 شخصًا في صنعاء

المصدر: ا ف ب

أصدرت محكمة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الثلاثاء، حكمًا بإعدام 30 شخصًا بتهمة التجسس لصالح دول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بقيادة السعودية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال مصدر للوكالة: ”أصدرت المحكمة الجزائية اليوم حكمًا بإعدام 30 شخصًا بتهمة التخابر مع التحالف العربي“، مضيفًا أن ”هناك أساتذة جامعات وطلابًا جامعيين ونقابيين وخطباء مساجد وناشطين بين المدانين“، مبينًا أن ”المحكمة برأّت 6 آخرين في القضية ذاتها“.

وتابع أنّ ”المحكوم عليهم بالإعدام جميعهم في السجن، وقد جرى توقيفهم على فترات زمنية متباعدة في عدة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين“.

وقد أدين هؤلاء بتهمة ”التخابر مع دول التحالف العربي عبر تزويد التحالف بإحداثيات“، وفقًا للمصدر القضائي.

ويسيطر الحوثيون على صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014. وتدخلت السعودية باليمن في آذار/مارس 2015 على رأس تحالف عسكري لدعم الحكومة التي انكفأت إلى عدن في الجنوب.

ومنذ بدء عمليات التحالف، صدرت في صنعاء أحكام بحق أشخاص عديدين حوكموا بتهمة مساندة هذا التحالف في عملياته ضد الحوثيين المقرّبين.

وفي 12 أيار/مايو 2018، أصدرت محكمة في صنعاء أحكامًا بالإعدام بحق شخصين أدينا بالتجسس للسعودية. وفي كانون الثاني/يناير العام ذاته، صدر حكم بإعدام اليمنية أسماء ماطر العميسي (22 عامًا) وشخصين آخرين بتهمة التجسس لصالح الإمارات، الشريك الرئيسي في قيادة التحالف، ولم تنفّذ هذه الأحكام بعد.