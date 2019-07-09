إقرار إسقاط الولاية بعد سن الـ 18.. قريبًا في السعودية

كشفت صحيفة ”عكاظ“ المحلية في المملكة العربية السعودية أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية، يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب القاصر إثبات رشده قبل ذلك فيكون عن طريق المحكمة المختصة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك دراسة تعنى بإضافة حكم إلى المادة الرابعة من نظام وثائق السفر، يقضي بإصدار جواز سفر مستقل للخاضعين للحضانة، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها.

ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل، فيما إذا كان القرار يتعلق بالنساء أيضًا، أم أنه محصور فقط بالذكور.

وتفاعل سعوديون مع القرار، الذي من شأنه أن يثير جدلًا كبيرًا في المملكة، من خلال هاشتاغ #اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_ال18 في موقع التواصل ”تويتر“.

وعلقت مغردة تدعى ”أميرة“: ”أنا بصراحه راضية عن القرار اتم الرضا اذا انتي مرتاحه وكل امورك تمام غيرك من البنات يعاني يا عندها مشاكل مع ابوها او غير كذا اعرف بنات يعانون عشان تكتمل اوراقهم فلذلك انا ادعم هالقرار وبقوة“.

وقال ”علي“ مؤكداً أن القرار يشمل الذكور فقط: ”لو تلاحظون الخبر مكتوب على القاصر سناً انتو قاصر جنساً يعني مالكم دخل بالقرار“.

وأوضح ”نيد“: ”المقصود من خبر عكاظ ليس اسقاط الولاية كما يروج له البعض واستغلوا الخبر في عكاظ وانما المقصود : الذي يموت والده وهو صغير وتقيم المحكمة عليه وصيا فتنتهي الوصاية عليه في سن 18 ويستطيع أخذ تركته من والده“.