القنصلية السعودية بنيويورك تكشف تفاصيل فقدان ”قاسم عداوي“ بشلالات نياغرا

أعلنت القنصلية السعودية في ولاية نيويورك الأمريكية تفاصيل فقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياغرا خلال رحلة عائلية.

ووفق بيان القنصلية السعودية بنيويورك على حسابها في موقع ”تويتر“، فقد ترك المواطن عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته طول غيابه قامت بإبلاغ الشرطة في حينه.

وأكدت القنصلية أنها باشرت حالة فقدان المواطن ”عداوي“ بعد تلقيها اتصالًا صباح يوم الأحد، يفيد بفقدان قاسم بن يحيى عداوي في شلالات نياغرا أثناء رحلة عائلية برفقة زوجته وأبنائه.

وكشفت القنصلية أن التحقيقات الأولية أشارت إلى ورود بلاغ من أحد الأشخاص عن سقوط شخص مجهول في أحد الشلالات، وما زالت عملية البحث مستمرة للعثور عليه، وتحديد هويته.