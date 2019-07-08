التحالف العربي يحبط محاولة حوثية لاستهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر

تمكنت القوات البحرية للتحالف العربي باليمن، اليوم الإثنين، من إحباط محاولة من قبل ميليشيا الحوثي لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف رصدت قاربًا مفخخًا بالمتفجرات من نوع blue fish المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وشدد المالكي على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملًا إرهابيًا خطيرًا، مؤكدًا أن قوات التحالف ماضون في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للميليشيا الحوثية.