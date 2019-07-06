الحوثيون يقتحمون إذاعة محلية في صنعاء لبثها الأغاني

اقتحمت عناصر مسلحة من جهاز الأمن السياسي التابع لمليشيات الحوثي، مساء الأحد، إذاعة محلية في صنعاء.

وقال عاملون في الإذاعة لـ“إرم نيوز“ إن سبعة مسلحين حوثيين اقتحموا الإذاعة التي فضل العاملون عدم ذكر اسمها لمخاوف أمنية، وهددوا بإغلاقها بشكل نهائي لبثها أغاني يمنية وعربية.

وأكد العاملون أن العناصر المسلحة التي تتبع جهاز الأمن السياسي، كانت مدعومة بعناصر طوقت مقر الإذاعة وهددت باعتقال جميع الموظفين في حال عدم تطبيق الأوامر، كما هددت بمصادرة أجهزة الإذاعة إغلاقها.

ويأتيالاقتحام، بعد أيام قليلة من إجبار الاذاعات المحلية بدفع مبالغ محددة شهريا لدعم ”المجهود الحربي“ إضافة إلى 20% من مردود الإعلانات.

ويوجد في صنعاء 21 إذاعة محلية 13 منها تبث برامج منوعة بعيدا عن السياسة، فيما بقية الإذاعات ذات طابع طائفي وسياسي تمتلكها جماعة الحوثي أو مقربون منها، ويتم تمويل برامجها من قبل اتحاد الإذعات والتلفزة ومقره طهران.