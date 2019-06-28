غريفيث يزور روسيا والإمارات وعُمان لدفع عملية السلام في اليمن

أفاد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة، بأن المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بصدد عقد زيارات لكل من دول روسيا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، على التوالي، بداية من هذا الأسبوع.

ولفت دوجاريك ، خلال مؤتمر صحفي نشر تفاصيل محتواه الموقع الإخباري التابع للأمم المتحدة، إلى أن الزيارات التي يعتزم غريفيث تنفيذها، الهدف منها دفع عجلة عملية السلام في اليمن إلى الأمام.

وأكد ستيفان دوجاريك: ”التزام المبعوث الأممي إلى اليمن، بالتوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع، وحث الأطراف وأصحاب المصلحة في اليمن، على الالتزام بالتفاعل معه“.

ووفقا للمتحدث باسم الأمم المتحدة، فإن: ”الأمين العام يرسم تقريرا جديدا، حول تأثير النزاع على الأطفال في اليمن، صورة مدمرة للانتهاكات التي تمس الأولاد والبنات على مدار السنوات الخمس الماضية، مع وجود أكثر من 7500 حالة“.

وأضاف دوجاريك: ”وكان الانتهاك الأكثر شيوعا الذي وثقته الأمم المتحدة، هو قتل الأطفال وتشويههم، كما يوثق التقرير مستويات عالية من تجنيد واستخدام الجنود الأطفال“.

إلى ذلك، وصفت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراع المسلح فرجينيا غامبا، معاناة الأطفال في اليمن بأنها (ببساطة مروعة).

وطالبت غامبا، حسب قولها: ”جميع أطراف النزاع إلى الانخراط بنشاط في مفاوضات السلام، ووضع حماية أطفال اليمن في صلب المناقشات“.

يشار إلى أنه، من المقرر أن ينشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي عن الأطفال والصراع المسلح، نهاية شهر يوليو/تموز المقبل.