مقتل قيادي حوثي باشتباكات داخلية في إب اليمنية

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الإثنين، بمحافظة إب اليمنية، بين قوات أمنية تابعة لميليشيات الحوثيين الانقلابية، قُتل على إثرها قيادي حوثي، وأصيب آخرون بجروح.

وبحسب مصادر إعلامية بمحافظة إب، فإن المواجهات اندلعت بشكل مفاجئ قرب مبنى أمن المحافظة القديم، بمركز المحافظة، قبل أن تتوسع دائرة المواجهات إلى قسم شرطة ”الحافي“ وصولًا إلى شارع تعز بالمدينة.

ولم تعرف بعد أسباب اندلاع المواجهات بين عناصر ميليشيات الحوثيين، غير أن مصادر أخرى قالت إن مسلحين حوثيين حاولوا اقتحام إدارة أمن المحافظة بالقوة، وهو ما تسبب في اندلاع المواجهات المسلحة.

وبحسب المصادر، فإن المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي إسماعيل سفيان، المعين من قبل الحوثيين وكيلًا لمحافظة إب، إلى جانب عدد من المصابين.