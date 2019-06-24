ميليشيا الحوثي تعتقل 7 من قياداتها وسط تصاعد الخلافات بين أجنحتها

أفادت مصادر يمنية بأن الميليشيات الحوثية اعتقلت 7 من كبار قادتها في العاصمة صنعاء، على خلفية تصاعد حدة الخلافات بين أجنحة الميليشيات.

وقال مصدر لـ“إرم نيوز“ إن عناصر تابعة لما يسمى الأمن الوقائي (جهاز الاستخبارات التابع للحوثيين) اعتقلت 7 من قيادات الصف الثاني للميليشيات من منازلهم بصنعاء، فجر الاثنين.

وأضاف أن من بين المعتقلين المشرف الأمني لمنطقة صنعاء القديمة، مشيرًا إلى أن الاعتقالات جاءت على خلفية رفض القيادات توجيهات مسؤول جهاز الاستخبارات العسكرية عبدالله الحاكم أبو علي الحاكم.

وكان الحاكم شدد على تقليص النفقات المالية الكبيرة وعدد المرافقين، وتحشيد مزيد من المقاتلين.

من جهة أخرى، قالت مصادر إن الاعتقالات ”جاءت لرفض هذه القيادات توجيهات قيادات حوثية من التيار العقائدي الذي يتزعمه عبدالكريم الحوثي عم زعيم الحوثيين، والذي تم تعيينه أخيرًا في منصب وزير الداخلية“.

وكان عبدالكريم طالب القيادات بترك منصابهم الإدارية والأمنية وتعزيز الجبهات وفي مقدمتها جبهة الضالع.

وتسعى الأجنحة المتصارعة داخل الحركة إلى تصفية الشخصيات المعارضة عبر عمليات الاغتيالات، أو الدفع بها إلى الجبهات المشتعلة، لزيادة حصتها في الوظائف العليا للمؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرتها، ورفع نسبة العائدات المالية التي تجنيها الميليشيات من الإتاوات ونهب المواطنين، وعمليات تهريب المشتقات النفطية والأدوية والأغذية إلى داخل البلد.