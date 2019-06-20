اليمن.. اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في شبوة

أفاد مصدر محلي بأن الأطراف المتصارعة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، توصلت اليوم الخميس إلى وقف لإطلاق النار، بعد مساعٍ قامت بها لجنة وساطة محلية.

وتتصارع للسيطرة على المدينة قوات النخبة الشبوانية والمقاومة الجنوبية من جهة، وعناصر من الجيش اليمني من الجهة الأخرى، إثر خلاف على تولي أمن المدينة وحماية مرافقها الحيوية.

وقال مصدر خاص تحدث لـ“إرم نيوز“: ”التقت لجنة الوساطة بقيادات مثلت كلا الطرفين، وتوصلوا جميعًا إلى اتفاق يقضي بالتهدئة لمدة 5 أيام، حتى عودة محافظ شبوة محمد صالح بن عديو من رحلة علاجية في مصر”.

وأضاف المصدر: ”تم الاتفاق على أن تتولى إدارة أمن عتق مسؤولية الملف الأمني، ورفع كافة الترتيبات التي تم استحداثها خلال اليومين الماضيين“.

وتابع المصد: ”اتفقوا أيضًا على إيقاف تنفيذ أي عمليات مشتركة كانت تتم من قبل بين إدارة الأمن واللواء 21 للجيش اليمني“.

وتعود المشكلة بين الطرفين إلى خلاف حول المسؤولية عن حماية المنشآت في المنطقة، حيث يدعي كل طرف أحقيته بتولي هذه المهمة، بينما يقول الجنوبيون إنهم الأجدر بحماية مدينتهم ويطالبون من يصفونهم بالقوات الشمالية بالخروج منها.