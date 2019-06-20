من يسيطر على عتق بمحافظة شبوة جنوب اليمن؟

بدت الشوارع في مدينة عتق بمحافظة شبوة جنوب اليمن، هادئة نسبيًا، وسط اشتباكات متقطعة بين قوات النخبة الشبوانية والمقاومة الجنوبية من جهة، وعناصر من الجيش اليمني من الجهة الأخرى، إثر خلاف على تولي أمن المدينة وحماية مرافقها الحيوية.

وتظهر صور ومقاطع فيديو يتداولها نشطاء منذ صباح اليوم الخميس مركبات عسكرية لقوات النخبة الشبوانية تتجول في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، بعد توقف اشتباكات اندلعت في ساعات الفجر إثر انهيار هدنة توصلت إليها الأطراف بوساطة محلية مساء أمس الأربعاء.

وتقول مصادر محلية إن الاشتباكات بين المقاومة الجنوبية والقوات التابعة للشرعية، خلّفت عددًا من الجرحى، والأعطاب في المركبات العسكرية، لكن لم يسقط قتيل في المعارك من الجانبين.

وتضيف المصادر أن عدة مرافق حيوية في محافظة شبوة تشهد حاليًا مناوشات بين الجانبين، خاصة حول مطار عتق الدولي، ومحكمة الاستئناف بشبوة.

وأفادت مصادر محلية أخرى في عتق، لـ“إرم نيوز“، أن قوات الجيش والأمن تسيطران حاليا على عدد من مؤسسات الدولة والأماكن العامة، في حين تسيطر قوات النخبة الشبوانية على عدد من المباني الحكومية الأخرى وعلى شوارع المدينة.

ووفقا للمصادر، فقد منع الدخول أو الخروج من مدينة عتق، في ظل استمرار المواجهات وحالة الاستنفار العسكرية للطرفين، بينما تكاد تكون شوارع المدينة خالية من تجوال المدنيين.

وتعود المشكلة بين الطرفين إلى خلاف حول المسؤولية عن حماية المنشآت في المنطقة، حيث يدعي كل طرف أحقيته بتولي هذه المهمة، بينما يقول الجنوبيون إنهم الأجدر بحماية مدينتهم ويطالبون من يصفونهم بالقوات الشمالية بالخروج منها.