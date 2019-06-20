الجيش اليمني يُفشل هجومًا للحوثيين في جبهة ”الأحكوم“ بتعز

أفشل الجيش الوطني اليمني هجومًا لميليشيات الحوثي في جبهة الأحكوم المطلة على طريق هيجة العبد جنوبي محافظة تعز في اليمن، وفق ما أورده موقع ”سبتمبر نت“ التابع للجيش اليمني.

وقال قائد الكتيبة الأولى في اللواء الرابع مشاه جبلي، قائد جبهة ”الأحكوم“، العقيد عبده نعمان الزريقي إن الكتيبة الأولى في اللواء الرابع مشاه جبلي تصدت لهجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي على مواقع الإمامة في تبة الخضراء جبهة الأحكوم.

وأوضح أن ”الميليشيات الانقلابية حاولت، الأربعاء، الوصول لمواقع الجيش الوطني في محاولة بائسة لتحقيق ولو لغط إعلامي لانتصارات وهمية إلا أن أبطال اللواء كانوا لها بالمرصاد وانكسر الهجوم“.

ولفت إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا ت الحوثية مؤكدًا أن الجيش لن يغفل لحظة عن واجبه الوطني وفي أحلك الظروف وأصعبها كما هو عهد شعبه به منذ لحظات المقاومة الأولى.