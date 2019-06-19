برنامج الأغذیة العالمي يرد على ”ادعاءات“ الحوثيين

نفى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ”ادعاءات“ جماعة الحوثي تقديمه مساعدات منتهية الصلاحية في اليمن.

وقال بيان صادر عن البرنامج اليوم الأربعاء إن ”البرنامج يعمل عن كثب مع الھیئة الوطنیة اليمنية لإدارة وتنسیق الشؤون الإنسانیة ومواجھة الكوارث، والھیئة الیمنیة للمواصفات والمقاییس وضبط الجودة، من أجل ضمان تلبیة كافة المواد الغذائیة التي یتم تسلیمھا للأشخاص المحتاجین، للمعاییر العلیا للسلامة“.

وأضاف: ”نتشارك جمیعًا في إیصال مواد غذائیة ذات جودة إلى الأشخاص الذین یعانون من الجوع في الیمن“.

وشدد البيان على أنه ”يمتلك آلیة قویة خاصة بمراقبة جودة المواد الغذائیة التي تم الاتفاق علیھا مع السلطات المحلیة، لضمان استبعاد أي مواد غذائیة مسوسة أو منتھیة الصلاحیة من مخزون المواد الغذائیة الأخرى وإتلافھا على الفور“.

ولفت البرنامج إلى أنه يعمل على تغطیة ما یعادل ثلث الاحتياج من الغذاء في الیمن، عبر سلسلة إمداد عملاقة وبالغة التعقید، تكفل إیصال المساعدات إلى كافة أنحاء البلاد.

وأفاد بأنه يبذل جهودًا حثیثة في الیمن من أجل توفیر المساعدات شهريًا لأكثر من 10 ملايين شخص تتھددھم المجاعة بفعل الصراع.

وناشد البرنامج السلطات المحلیة ضمان حریة حركة الشاحنات التابعة له من أجل إیصال المساعدات الغذائیة الضروریة للأشخاص المحتاجین الذین ھم في أمس الحاجة إلیھا.

والاثنين الماضي، اتهم القيادي في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، برنامج الأغذية العالمي بتقديم غذاء فاسد في اليمن.

وجاء حديث الحوثي ردًا على إحاطة مدير برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، في مجلس الأمن، التي أعلن فيها احتمالية تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجيًا، بسبب تحويل المساعدات لأغراض غير مخصصة لها، وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.