إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم، إسقاط طائرتين مسيرتين معاديتين تحملان متفجرات أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه السعودية.

وفال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إنه ”في تمام الساعة العاشرة وسبع وثلاثين دقيقة من مساء أمس تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها“ حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأضاف المالكي ”وفي تمام الساعة الحادية عشرة وسبع وأربعين دقيقة من مساء أمس تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة“ .

وأوضح المالكي أن ”الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها واسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضاً أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية“.