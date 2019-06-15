التحالف العربي يدمر مستودعًا لتخزين الطائرات المسيرة في صنعاء

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أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن فجر اليوم، تنفيذ عملية نوعية تمثلت باستهداف مستودع تستخدمه مليشيات الحوثي لتخزين الطائرات الحربية المسيرة. وقالت القيادة في بيان، إن العملية نفذت بما يتوافق مع المعايير الدولية والإنسانية. وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي صوب مدينة أبها جنوبي السعودية. وقال التحالف في بيان…