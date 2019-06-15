التحالف العربي يدمر مستودعًا لتخزين الطائرات المسيرة في صنعاء

أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن فجر اليوم، تنفيذ عملية نوعية تمثلت باستهداف مستودع تستخدمه مليشيات الحوثي لتخزين الطائرات الحربية المسيرة.
وقالت القيادة في بيان، إن العملية نفذت بما يتوافق مع المعايير الدولية والإنسانية.
وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي صوب مدينة أبها جنوبي السعودية.
وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ”قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت مساء اليوم (السبت) من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها“.
وأضاف البيان أن ”الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة“.