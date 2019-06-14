مسؤولون في الصحة اليمنية يعلقون على أنباء انتشار ”وباء جديد“ بعدن‎

أكد مسؤولون في وزارة الصحة العامة والسكان أنه لا يوجد لديهم أي تأكيدات حتى الآن بشأن انتشار وباء جديد في العاصمة عدن .

وقال عبدالناصر النمير، مدير مكتب وزير الصحة في حديث خاص لـ“إرم نيوز“: إن الوزارة تتابع الوضع الصحي في عدن باستمرار وباهتمام بالغ، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على التأكد من هذا المرض الذي قيل إنه وباء جديد.

وأضاف أن وزارة الصحة تواصلت مع منظمة الصحة العالمية للاستعانة بخبراء، مؤكدًا أن ”هناك خبيرًا سيصل إلى عدن وسيتم تقييم نتائج الفحوصات والتأكد من صحتها، وأنه لو تطلب الأمر إرسال العينة للخارج لإعادة فحصها سنعمل على ذلك فورًا“، لافتًا إلى ”أنه لا يمكن الإعلان عن وباء جديد قبل التأكد الكامل“.

وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بأن 8 أشخاص على الأقل بعدن توفوا بمرض جديد لم يعرف تشخيصه حتى الآن، وأن أعراضه مشابهة لحمى الضنك والملاريا لكنه أشد فتكًا.

بدوره، قال الدكتور محمد ربيد، نائب مدير مكتب الصحة بعدن، في حديث خاص لـ“إرم نيوز“، إن حالات الوفاة التي لدينا معلومات بشأنها هي حالتان فقط، لكنه قال إنه لم يعرف حالتهما وأسباب وفاتهما حتى الآن.

وأضاف ربيد أن مكتب الصحة سيباشر إنزال فريق طبي إلى منازل الحالتين لفحصهما وتشخيصهما دون أن يحدد موعدًا لذلك.

من جانبه، تحفظ وكيل الرعاية الصحية الأولية، علي الوليدي، على الحديث بشأن هذا المرض واكتفى بالقول إن لديهم يوم السبت حملة رش مبيدات ستدشن في مديرية المنصورة.

ولم يستبعد الدكتور رياض عثمان، في وزارة الصحة العامة، أن يكون هذا المرض المنتشر في عدن هو مرض شيكونغونيا Chikungunya المكرفس كما أطلق عليه أبناء تعز والحديدة .

لكنه قال، في حديث خاص لـ“إرم نيوز“، إنه لا يوجد أي تأكيد حتى الآن، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون ردًا من الوزارة لتوضيح نوعية المرض وأسبابه، إن كان وباء جديدًا أو أنه أحد أنواع أمراض حمى الضنك أو الملاريا.