أمن عدن يضبط كميات كبيرة من الأسلحة مجهولة المصدر (صور)

ضبطت قوات مكافحة الإرهاب في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في أحد المخازن شرق المدينة.

وقال مصدر أمني في شرطة عدن خلال تصريح لـ“إرم نيوز“:“إنّ عملية قادها اللواء، شلال شائع، مدير أمن عدن بمشاركة قوة من مكافحة الإرهاب نجحت بضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات في أحد الأحواش خلف ملعب 22 مايو شرق عدن“.

وأضاف المصدر، أنّ ”العملية جاءت بعد الحصول على معلومات استخباراتية وعمليات رصد ومتابعة بمشاركة قوات التحالف العربي“.

وأشار إلى أنّه ”تم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ التحقيق في الواقعة“.

ولم يستبعد المصدر ضلوع أحد المتنفذين المتحزبين في القضية، لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.