إفشال محاولة تهريب ذخائر إلى عدن على متن تابوت (صور)

تمكنت قوات الدعم والإسناد ”الحزام الأمني“ بمحافظة أبين، جنوب اليمن، أمس الجمعة، من ضبط ذخائر، تم إخفاؤها في تابوت بجوار جثة شخص متوفّى، في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال المركز الإعلامي التابع لقوات الحزام الأمني في أبين، إنّ ”التابوت كان في عربة قادمة من محافظة مأرب، شرق البلاد، وأثناء تفتيشها عثرت القوات على ذخائر تم وضعها إلى جوار جثة الشخص المتوفّى داخل التابوت، ليتم إيقاف العربة“.

وأشار إلى أنّ ”عملية حفظ جثة المتوفّى تمت بطريقة مهينة، لم تراعِ حرمة الميت ولا أساسيات نقل الموتى، إذ عثرت القوات على علب مياه مثلجة حول الجثة، وتم إخفاء الذخائر إلى جوارها“.

وأكد قوات الحزام الأمني في بيانها المقتضب الذي نشرته، السبت، أنّها ”وجهت بمرور الجثة، بينما قامت بضبط الجناة وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم“.

وكانت قوات ”الحزام الأمني“ في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أعلنت أواخر الأسبوع الماضي، عن ضبط شاحنة تحمل كميات من الأسلحة والذخائر أثناء محاولة تهريبها إلى داخل المدينة وضبطت شخصين كانا على متنها.