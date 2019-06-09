مقتل 10حوثيين بهجوم للجيش اليمني على صعدة

قتل 10 من مسلحي الحوثي، اليوم الأحد، في هجوم شنه الجيش اليمني، بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“، عن قائد ”محور آزال“ العميد الركن عبد الحكيم فاضل، قوله إن ”وحدات من قوات النخبة في الجيش الوطني نفذت عملية نوعية على مواقع تمركز ميليشيا الانقلاب الحوثي في آخر المناطق التي تسيطر عليها شمالي مديرية باقم بمحافظة صعدة“.

وأضاف أن “ العملية أسفرت عن مقتل مالا يقل عن 10 من الحوثيين، مع جرح آخرين منهم، وتكبيدهم خسائر في المعدات“، لافتًا إلى أن الجيش نفذ العملية بغطاء جوي من مقاتلات طيران التحالف العربي ومدفعيته الحربية.

وتابع: ”العمليات العسكرية النوعية، تسهم في إضعاف قدرات الحوثيين، وتسهل من عملية التقدم لقوات الجيش الوطني“.

وتكمن أهمية محافظة صعدة، كونها المعقل الرئيس الذي نشأت فيه جماعة الحوثي، والمقر المفترض لزعيمها عبد الملك الحوثي، إضافة إلى محاذاتها للحدود السعودية الجنوبية.