التحالف ينقذ أحد أفراد طاقم سفينة تجارية غرب ميناء الحديدة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أنه تمكن من تقديم المساعدة الطبية لأحد أفراد طاقم سفينة تجارية، تحمل اسم نافارينو، استجابة لنداء استغاثة من السفينة غرب ميناء الحديدة في اليمن.

وقال التحالف إن نداء الاستغاثة يفيد بحالة صحية حرجة لأحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية الهندية، مضيفًا أن إحدى سفن التحالف قدمت المساعدة الطبية اللازمة للمريض وتم إخلاؤه.

وأشار إلى أن القيادة المشتركة مستمرة بجهودها بما ينسجم مع القيم الإنسانية والأعراف الدولية.

ويأتي الحادث بعد أيام على إخلاء التحالف أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية ”سافيز“ المشبوهة الموجودة جنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان، بسبب تعرضه لطارئ صحي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن، تركي المالكي، أن ”مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة (JMRCC)، تلقى بلاغًا من مركز البحث والإنقاذ السعودي في الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية ”سافيز“ Savis والتي تقع شمال غرب ميناء الحديدة بمسافة 95 ميلًا بحريًا باتجاه 292 درجة، نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة“.

وأوضح العقيد المالكي أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي الجوي، بوساطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية ”سافيز“ من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري في جازان“.