خنساء الجنوب.. من هي السيدة التي زارها قائد قوات التحالف العربي في اليمن؟

شهدت الزيارة التي قام بها قائد قوات التحالف العربي في اليمن، العميد راشد الغفلي، اليوم الأربعاء، للسيدة الشهيرة بلقب ”خنساء الجنوب“ بمحافظة الضالع تفاعلا كبيرًا من المعلقين على مواقع التواصل، مبرزين تضحياتها الجسيمة ومثنين على اللفتة الطيبة من التحالف بزيارتها.

وكان العميد راشد الغفلي، قائد قوات التحالف في اليمن، زار السيدة المشهورة بـ“خنساء الجنوب“ خلال جولة تفقدية قام بها يرافقه مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن شلال شايع وفضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد الحزام الأمني في محافظة الضالع، لجبهات القتال، وفق نشطاء جنوبيون.

وجاءت الزيارة تقديرًا لبذل هذه السيدة (التي لم يُكشف عن اسمها) عددا من أولادها في المعارك مع الحوثيين، لتشتهر بعدها بلقب ”الخنساء“ تشبيهًا بالشخصية المعروفة في الموروث العربي.

وتضاربت التقارير بشأن عدد أؤلادها الذين فقدتهم في المواجهات مع الحوثيين.

فقد ذكر نشطاء جنوبيين، أنهم 3 بينما قال آخرون إنهم 4 من هم عبيد وفتاح وفهمي سناح وآخر لم يتضح على الفور اسمه، لقوا مصرعهم في معارك متفرقة بمحافظات الجنوب ضد الميليشيات الحوثية، وكان آخرهم في 25 مايو الماضي بمديرية حجر.

وقال نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ”هذه السيدة قدمت 4 شهداء من فلذات كبدها هي خنساء الجنوب. أصر قائد التحالف أن يزورها شخصيا ويواسيها ويقدم لها واجب العزاء ناقلا لها تحية الشيخ محمد بن زايد ، عيال زايد يضربون أروع الدروس في سمو الأخلاق بجود النفس وكرمها زارها في ثاني أيام العيد متجاوزا كل الصعوبات للوصول إليها“.

هذه السيدة قدمت 4 شهداء من فلذات كبدها هي خنساء الجنوب.

أصر قائد التحالف أن يزورها شخصيا ويواسيها ويقدم لها واجب العزاء ناقلا لها تحية الشيخ محمد بن زايد ، عيال زايد يضربون أروع الدروس في سمو الأخلاق بجود النفس وكرمها زارها في ثاني أيام العيد متجاوزا كل الصعوبات للوصول إليها . pic.twitter.com/5iya2TVDv2 — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) June 5, 2019

وقال بن بريك في تغريدة أخرى بتويتر إنه وجه ببناء منزل لـ“خنساء الجنوب“ في قريتها بمحافظة الضالع، واعتماد مخصص شهري لها.