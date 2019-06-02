اسقاط طائرة حوثية مسيرة في غرب عدن

تمكنت الدفاعات الجوية لقوات التحالف العربي، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، من إسقاط طائرة حوثية مسيرة، حلقت بالقرب من معسكر رأس عباس، غرب عدن .

وقال مصدر عسكري في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن طائرة دون طيار حلقت بالقرب من معسكر رأس عباس بمديرية البريقة غرب عدن، وتم إسقاطها على الفور.

وأضاف أن ذلك لم ينتج عنه أي خسائر بشرية أو مادية، مشددا أن الطائرة كانت بعيدة عن المعسكر في الوقت الذي تم إسقاطها فيه.

ونفى المصدر ذاته ما تروجه وسائل إعلام حوثية عن تمكن الطائرة من قصف المعسكر، كما نفى أيضا وجود أي عرض عسكري أو تدريب في المعسكر كما تزعم وسائل الإعلام تلك.