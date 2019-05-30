قائد قوات ”الحزام الأمني“: الإخوان يحاولون إغراق عدن بالمخدرات

اتهم قائد ألوية الدعم والإسناد (الحزام الأمني) في جنوب اليمن، منير محمود، الإخوان المسلمين في بلده، بالوقوف خلف توريد المخدرات إلى عدن.

وقال محمود المعروف باسم ”أبو اليمامة“، خلال برنامج تلفزيوني بثته قناة ”الغد المشرق“ المحلية، الأربعاء، إن ”لديهم أدلة تثبت تورط الإخوان المسلمين في اليمن (حزب التجمع اليمني للإصلاح) في عمليات الاتجار بالمخدرات ومحاولتها إغراق عدن بالمخدرات لتصعيد الاختلالات الأمنية وخلق الفوضى وتكوين حاضنة تدميرية في عدن وإضاعة مستقبل الجنوب عبر إضاعة شبابه“.

وأشار إلى أن ”انتشار المخدرات في العاصمة عدن، ليس بالحجم الكبير، واستطاعت قوات الحزام الأمني التقليل من حجم انتشارها في المدينة من خلال ضبط الكميات الهائلة من المخدرات القادمة إليها“.

ولفت إلى أن ”هناك تنسيق على أعلى مستوى، مع إدارة أمن عدن، وهناك عمليات مشتركة معها“.

وقال إن ”قوات الحزام الأمني، هي جزء من المقاومة الجنوبية التي تصدت لمليشيات الحوثيين، وهي لن تكون جهازًا أمنيًا مؤقتًا، وسنستمر ما دامت أرضنا الجنوبية باقية، وسندافع ونحمي الشعب الجنوبي، ونحن مستعدون للانتقال إلى مرحلة يقرّها المجلس الانتقالي الجنوبي“.

وفيما يخص علاقة هذه القوات بالحكومة الشرعية في البلاد، قال ”أبو اليمامة“، إن ”علاقتهم بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي استراتيجية، لكن الشق الإخواني في الشرعية ليس راض عنا، ولا نحن راضون عنه“.

وقال إن ”الجزء الإخواني من الشرعية يهاجم الحزام الأمني لأنه يكافح الأعمال التي تصدر من مكاتبه، وقواتنا بمثابة طوق حول حناجرهم، لأنه يحارب الإرهاب وتجار المخدرات وتجار السلاح وهجومهم على قواتنا يسعى إلى التقليل من دورنا ومحاربتنا“.