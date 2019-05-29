بدء عملية ”نوعية“ للتحالف العربي لدعم المقاومة الجنوبية في الضالع

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الأربعاء، بدء عملية نوعية تستهدف أهدافًا لميليشيات الحوثي في محافظة الضالع (245 كم جنوب صنعاء).

وقال التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية إن العملية تهدف لتحييد القدرات الحوثية على تنفيذ الأعمال العدائية، داعيًا المدنيين في محافظة الضالع إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكد التحالف العربي أن العملية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني وأنه اتخذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين.

وأشار إلى أن جهوده مستمرة ضد ميليشيات الحوثي لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وخلال الأيام الماضية تمكنت قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية من دحر ميليشيات الحوثي في مناطق عديدة في الضالع وكبدتها خسائر فادحة .