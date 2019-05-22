الأمم المتحدة تؤكد نهب الحوثيين للمساعدات الغذائية المقدمة للمحتاجين في اليمن

أكدت الأمم المتحدة مجددًا أن المساعدات الغذائية لليمن تتعرض للنهب على يد بعض المسؤولين الحوثيين الفاسدين وغير المتعاونين، في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، إذ يعيش الملايين على حافة المجاعة.

وقال رئيس برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، لـ (بي بي سي)، إن جهود البرنامج للوصول للمحتاجين تتعرض لعراقيل مستمرة، وإنه يأمل أن يتغلب ”قادة الحوثيين الصالحين“ على أقرانهم الفاسدين.

وحذر البرنامج الاثنين من احتمال تعليق المساعدات المقدمة لليمن.

ويمر اليمن بأسوأ وضع إنساني عالميًّا، إذ يعيش 12 مليون نسمة (حوالي 40% من السكان) على حافة المجاعة، أكثرهم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ويتوقع بيزلي أن تتسبب انتقاداته العلنية غير المعتادة في رد فعل من جهة الحوثيين، بمزيد من التضييق على عمال الإغاثة. لكن الأطفال يموتون بسبب هذا ”الوضع المزري“.

وكان برنامج الغذاء العالمي أكد سابقًا أن لديه أدلة على استيلاء الحوثيين على شحنات الإغاثة، في بيان جاء فيه أن ”مليارات الدولارات تنفق على المساعدات الغذائية في اليمن، لكنها تسرق من أفواه الجوعى؛ ما جعل ملايين اليمنيين على بعد خطوة الآن من المجاعة“.