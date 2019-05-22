بينهم قيادات بارزة.. مصرع وجرح عشرات الحوثيين في عدد من جبهات القتال

أعلن الجيش اليمني عبر موقعه الرسمي، فجر اليوم الأربعاء، عن مصرع اثنين من القيادات الميدانية البارزة، التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك خلال معارك قتالية جرت شمال محافظة الضالع وسط اليمن.

وأورد ”سبتمبر نت“: ”بأن أحد القياديين يُدعى (ابن حسين بدرالدين الحوثي)، بينما القيادي الثاني يُدعى (الشرفي) ويكنى بـ (أبو حرب)“.

ووفقاً لـ“سبتمبر نت“: ”الصريعان، يعتبران من أهم القيادات الميدانية التابعة لميليشيات الحوثي، المتواجدة في الأطراف الشمالية لمدينة الضالع“.

وفي سياق متصل، لقي 6 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، وجرح 9 آخرون، بنيران قوات الجيش اليمني، في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال موقع الجيش اليمني: ”نصبت قوات الجيش الوطني، كمينًا محكمًا لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع قوات الجيش، في جبل القرحا بمديرية ناطع بالبيضاء“.

وأضاف: ”ونفذت قوات الجيش الكمين، بعد عملية رصد لعناصر الميليشيات، وخلّف الكمين مقتل 6 من العناصر المتمردة، وجرح 9 آخرين“.

إلى ذلك، نفذت وحدات من قوات الجيش اليمني عملية نوعية هجومية ضد تحصينات ميليشيات الحوثي الانقلابية، في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

وأفاد ”سبتمبر نت“ بأن: ”العملية أسفرت عن مصرع وجرح العديد من عناصر الميليشيات الانقلابية“.

وأشار إلى أنه: ”خلال اليومين الماضيين، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة، على مواقع وتحركات ميليشيات الحوثي الانقلابية، في المنطقة ذاتها من المديرية، حيث أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات، بالإضافة إلى تدمير آليات ومعدات وأطقم عسكرية“.