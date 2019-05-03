اليمن.. 5 قتلى بانفجار لغم في حضرموت

قتل 5 يمنيين بينهم جنود وأصيب آخرون اليوم الجمعة، بانفجار لغم أرضي زرعه مجهولون على طريق عام في مديرية القطن، بمحافظة حضرموت.

وقال شهود عيان لـ“إرم نيوز“ إن ”المواطنين أبلغوا السلطات الأمنية بعد اكتشافهم اللغم، في منطقة العنين في مديرية القطن، إحدى مديريات الوادي بمحافظة حضرموت، إلا أن الأمن تأخر في التعامل مع ذلك البلاغ، وتم إرسال أفراد تابعين للمنطقة العسكرية الأولى لفرض طوق على موقع اللغم، إلى حين قدوم المختصين“.

وأضاف الشهود أن ”أحد الجنود حاول التعامل مع اللغم، بعد تأخر قدوم المختصين من الوحدة الهندسية المختصة بنزع الألغام، ما أدى إلى انفجار اللغم منهيًا حياة 5 أشخاص، مدنيين وجنود، ومسببًا اصابة عدد آخر“.

ولم تصدر الجهات الرسمية حتى اللحظة أي توضيح حول الحادثة.